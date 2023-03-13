На трассе Москва — Минск перевернулся микроавтобус с россиянами

Микроавтобус с гражданами России перевернулся на 526-м километре трассы М-1 Москва — Минск, сообщает 13 марта «Спутник Беларусь».



Шестеро из семи пассажиров госпитализированы, в том числе 17-летний подросток (2005 года рождения), — в хирургическое отделение Толочинской ЦРБ. У них травмы, ушибы и резаные раны. Среди пострадавших есть российские граждане. В посольстве подчеркнули, что им в Белоруссии оказана помощь.

«Белорусские власти сразу же уведомили посольство. Мы находимся на связи с больницами, в которые помещены пострадавшие россияне, угрозы жизни нет, им оказывается медицинская помощь», — рассказал изданию советник посольства Алексей Москалев.