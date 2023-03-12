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    Из Сирии вернулись 56 российских детей-сирот. Скоро вывезут еще две сотни

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    В Москву из лагерей беженцев в Сирии вернулись 56 российских детей-сирот. Об этом 12 марта сообщил замглавы российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов, пишет ТАСС.

    «Официальной российской делегацией во главе с уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Марией Львовой-Беловой из лагерей беженцев северо-восточных районов Сирии возвращены на родину 56 детей-сирот, родители которых являлись гражданами РФ», – заявил он.

    Львова-Белова рассказала журналистам о договоренности с руководством курдской стороны по поводу вывоза в ближайшее время еще 200 детей «несколькими партиями».

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