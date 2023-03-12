«Чуть в меня не врезался!» Екатеринбуржец посадил ребенка за руль

Машину с необычным водителем, который едва ли пошел в школу, заметил на дороге житель Екатеринбурга. По его словам, на вид юному автомобилисту было лет 5-7, он держал руль руками, а рядом с ним сидел взрослый мужчина, возможно, отец мальчика.
E1.RU
«Этот автомобиль чуть в меня не врезался! Я поэтому и пригляделся, а там ребенок за рулем. На перекрестке с Красных Командиров они остановились на красный сигнал светофора, я их догнал и записал на видео. Мужчина еще и руками махал, типа «не снимай»», – рассказал очевидец 12 марта изданию E1.RU.
В ГИБДД начали проверку после публикации видео. Там отметили, что детей нужно перевозить на детских удерживающих устройствах, пристегнутых ремнями безопасности, а сажать их за руль крайне опасно. В ведомстве также напомнили, что штраф за передачу управления лицу без прав составляет 30 тысяч рублей.