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    «Чуть в меня не врезался!» Екатеринбуржец посадил ребенка за руль

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    Машину с необычным водителем, который едва ли пошел в школу, заметил на дороге житель Екатеринбурга. По его словам, на вид юному автомобилисту было лет 5-7, он держал руль руками, а рядом с ним сидел взрослый мужчина, возможно, отец мальчика.

    E1.RU

    «Этот автомобиль чуть в меня не врезался! Я поэтому и пригляделся, а там ребенок за рулем. На перекрестке с Красных Командиров они остановились на красный сигнал светофора, я их догнал и записал на видео. Мужчина еще и руками махал, типа «не снимай»», – рассказал очевидец 12 марта изданию E1.RU.

    В ГИБДД начали проверку после публикации видео. Там отметили, что детей нужно перевозить на детских удерживающих устройствах, пристегнутых ремнями безопасности, а сажать их за руль крайне опасно. В ведомстве также напомнили, что штраф за передачу управления лицу без прав составляет 30 тысяч рублей.

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