Беда не приходит одна. Две аварии случились у Гостиного двора с разницей в 10 минут

Две аварии с разницей всего в десять минут произошли вечером 12 марта в Центральном районе Петербурга. Их зафиксировала супервидовая веб-камера.
Первое ДТП случилось на Садовой улице. На видео заметно, как белая легковушка двигается по трамвайным путям, когда внезапно её задевает другая машина. Первую начинает заносить, но водитель справляется с ситуацией и останавливается.
Во втором случае троллейбус начинает движение перед светофором. Когда он начинает ехать, легковой автомобиль задевает «рогатого» с левой стороны.
Судя по картам «Яндекса», на участке Садовой улицы от Ломоносова до Инженерной наблюдается затор. Место ДТП на Невском проспекте также обозначено. Пробка перед ним тянется приблизительно на сто метров.