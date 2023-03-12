    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -9

    3 м/с, зап

    744мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd75.94eur80.4

    Беда не приходит одна. Две аварии случились у Гостиного двора с разницей в 10 минут

    3268
    3 комментария

    Две аварии с разницей всего в десять минут произошли вечером 12 марта в Центральном районе Петербурга. Их зафиксировала супервидовая веб-камера.

    Первое ДТП случилось на Садовой улице. На видео заметно, как белая легковушка двигается по трамвайным путям, когда внезапно её задевает другая машина. Первую начинает заносить, но водитель справляется с ситуацией и останавливается.

    Во втором случае троллейбус начинает движение перед светофором. Когда он начинает ехать, легковой автомобиль задевает «рогатого» с левой стороны.

    Судя по картам «Яндекса», на участке Садовой улицы от Ломоносова до Инженерной наблюдается затор. Место ДТП на Невском проспекте также обозначено. Пробка перед ним тянется приблизительно на сто метров.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close