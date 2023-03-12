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    В Ленобласти собирают корм для собак, выживших после крупного пожара в приюте

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    В Кировском районе Ленобласти собирают корм для уцелевших подопечных приюта для собак в деревне Мучихино. В начале недели там вспыхнул крупный пожар, который лишил жизни десятки хвостатых. Об этом 12 марта сообщает 47news со ссылкой на депутата областного ЗакСа Михаила Коломыцева.

    Еду и лакомства для животных принимают в Кировской ветеринарной клинике на улице Победы, 42. Уже минимум 40 килограммов сухого и 120 банок влажного корма были переданы в ветслужбу.

    Напомним, крупный пожар произошел в ночь на 7 марта в деревне Мучихино. Хозяйка частного приюта — авиадиспетчер Елена. До происшествия у нее жили под полсотни собак, после него остались лишь 17. Женщина рассказывала корреспонденту 47news, что собаками занимается «сколько себя помнит». Дом, по ее словам, мог загореться из-за проводки.

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