В Ленобласти собирают корм для собак, выживших после крупного пожара в приюте

В Кировском районе Ленобласти собирают корм для уцелевших подопечных приюта для собак в деревне Мучихино. В начале недели там вспыхнул крупный пожар, который лишил жизни десятки хвостатых. Об этом 12 марта сообщает 47news со ссылкой на депутата областного ЗакСа Михаила Коломыцева.
Еду и лакомства для животных принимают в Кировской ветеринарной клинике на улице
Напомним, крупный пожар произошел в ночь на 7 марта в деревне Мучихино. Хозяйка частного приюта — авиадиспетчер Елена. До происшествия у нее жили под полсотни собак, после него остались лишь 17. Женщина рассказывала корреспонденту