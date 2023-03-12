В Ленобласти собирают корм для собак, выживших после крупного пожара в приюте

В Кировском районе Ленобласти собирают корм для уцелевших подопечных приюта для собак в деревне Мучихино. В начале недели там вспыхнул крупный пожар, который лишил жизни десятки хвостатых. Об этом 12 марта сообщает 47news со ссылкой на депутата областного ЗакСа Михаила Коломыцева.



Еду и лакомства для животных принимают в Кировской ветеринарной клинике на улице Победы, 42 . Уже минимум 40 килограммов сухого и 120 банок влажного корма были переданы в ветслужбу.

