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    Спецоперация на Украине

    Опубликовано видео, где российские военные рассказали об угрозах: новости СВО за 12 марта

    Главные события за последние сутки

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    Кадр из видеообращения
    Кадр из видеообращенияФото: читатель E1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12 марта.

    Обращение военных

    Военнослужащие из Свердловской и Пензенской областей записали обращение к президенту. На видео группа мужчин сообщает о проблемах с руководством и обеспечением, а также говорит, что их отправляют на штурмы.

    — В нашем полку есть неоправданные потери. Одну из наших рот отправили на штурм в укрепрайоны <...> без разведки, без связи с другими подразделениями. В результате — 4 «двухсотых», 18 «трехсотых», — зачитывает мужчина. — Почему руководство Первого славянского корпуса <...> отправляет нас вперед, оставляя своих солдат позади нас? Руководство нашего полка не выходит с нами на диалог, запугивает нас, что если мы откажемся от выполнения боевого распоряжения и выдвижения на первую линию, нас посадят, переведут в ЧВК или другие подразделения Донецкой Народной Республики.

    Военные говорят, что прибыли в зону СВО в декабре

    читатель E1.RU

    Видео прокомментировала свердловская уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. В военном комиссариате омбудсмену не подтвердили информацию о том, что получали из Первой славянской бригады «грузы 200». Как сообщает газета «Коммерсантъ», Министерство территориальной безопасности Пермского края также проверяет это видео. Обращение с запросом провести проверку фактов направлено в военную прокуратуру.

    Интервью Кулебы

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью газете Bild am Sonntag. Он прокомментировал публикации, где «проукраинскую группировку» обвиняют в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

    — Я могу сказать, что украинское правительство не стоит за этим, мы этого не делали, — заявил Кулеба.

    Также он высказался по поводу премии «Оскар», на которой не разрешили выступить Владимиру Зеленскому. По мнению министра, если фильм «На западном фронте без перемен» получит «Оскар», а президенту Украину не дадут слова, то это будет «лучший пример лицемерия топ-менеджеров киноиндустрии».

    Кадр из видеообращения
    Кадр из видеообращенияФото: читатель E1.RU

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