Взяли покататься, а тут столб. В Москве подростки оказались в больнице после самостоятельной поездки на каршеринге

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Юноша взял каршеринг под чужим аккаунтом на Георгиевской улице. Разогнаться помешала возникшая на пути мачта городского освещения. В результате аварии пострадал как сам водитель, так и
«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП с участием несовершеннолетних», — заявили в пресс-службе ведомства.
Пресс-служба «Яндекса» прокомментировала ситуацию в разговоре с MSK1: «Автомобиль, попавший в ДТП, действительно управлялся несовершеннолетним. По нашей информации, пользователь не завершил аренду и оставил автомобиль открытым, чем и воспользовались злоумышленники. В данный момент разбором ситуации занимаются правоохранительные органы».