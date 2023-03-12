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    Взяли покататься, а тут столб. В Москве подростки оказались в больнице после самостоятельной поездки на каршеринге

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    В Москве 17-летний подросток хотел прокатиться на машине «по-взрослому», но не совладал с управлением. Об этом 12 марта сообщается в официальном telegram-канале столичной прокуратуры.

    Юноша взял каршеринг под чужим аккаунтом на Георгиевской улице. Разогнаться помешала возникшая на пути мачта городского освещения. В результате аварии пострадал как сам водитель, так и 16-летний пассажир. Обоих молодых людей госпитализировали.

    «Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП с участием несовершеннолетних», — заявили в пресс-службе ведомства.

    Пресс-служба «Яндекса» прокомментировала ситуацию в разговоре с MSK1: «Автомобиль, попавший в ДТП, действительно управлялся несовершеннолетним. По нашей информации, пользователь не завершил аренду и оставил автомобиль открытым, чем и воспользовались злоумышленники. В данный момент разбором ситуации занимаются правоохранительные органы».

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