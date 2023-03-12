    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    4 м/с, с-з

    743мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd75.94eur80.4

    В Пермском крае осудили педофила, годами насиловавшего двух девочек

    5307
    15 комментариев

    Суд в Пермском крае огласил приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в сексуальных преступлениях против детей. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

    Установлено, что виновный с 2014 по 2021 годы в состоянии алкогольного опьянения систематически насиловал «ранее знакомых ему» девочек 2006 и 2007 годов рождения. Всё закончилось, когда в 2022-м одна из школьниц рассказала обо всем матери.

    Суд приговорил педофила к 15 годам колонии строгого режима, решение в силу пока не вступило.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close