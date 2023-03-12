В Пермском крае осудили педофила, годами насиловавшего двух девочек

Суд в Пермском крае огласил приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в сексуальных преступлениях против детей. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.



Установлено, что виновный с 2014 по 2021 годы в состоянии алкогольного опьянения систематически насиловал «ранее знакомых ему» девочек 2006 и 2007 годов рождения. Всё закончилось, когда в 2022-м одна из школьниц рассказала обо всем матери.



Суд приговорил педофила к 15 годам колонии строгого режима, решение в силу пока не вступило.

