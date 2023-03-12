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    В Москве задержали двух подозреваемых в угоне автомобиля из Гатчины. Один из них кивал на незнакомца с Avito

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    В Москве задержали двух подозреваемых в угоне «Мицубиси Аутлендер» с одной из улиц в Гатчине. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Предполагаемых злоумышленников остановили днем 10 марта на 92 километре МКАД. Известно, что за рулем похищенного автомобиля находился 30-летний мужчина. Вместе с ним задержали 28-летнего гражданина, который ехал на личном «Шевроле». Оба постоянно живут в Вологодской области.

    В беседе с полицейскими один из них заявил, что якобы познакомился на Avito с человеком, который попросил его за 50 тысяч рублей перевезти машину из Петербурга в Москву.

    На похищенном авто были установлены подложные номера. В салоне нашли оригинальные регистрационные знаки и прибор для подавления GSM-сигналов. Возбуждено уголовное дело по четвертой части 158 статьи УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Мужчин поместили в ИВС.

    Ранее подозреваемые в угоне уже попадали в поле зрения полицейских, в том числе из-за краж, побоев, нарушений ПДД и наркотиков.

    О хищении автомобиля от дома 12 на улице Изотова в Гатчине стало известно 10 марта. Его владелица — 40-летняя женщина.

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