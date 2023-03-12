Трехлетнего мальчика госпитализировали после ДТП на автодороге из Петербурга в Сортавалу

Трехлетний мальчик пострадал в ДТП на автодороге из Петербурга в Сортавалу. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Накануне в 20:05 на 18 километре трассы
По факту происшествия ведется проверка.
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Трехлетний мальчик пострадал в ДТП на автодороге из Петербурга в Сортавалу. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Накануне в 20:05 на 18 километре трассы
По факту происшествия ведется проверка.
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