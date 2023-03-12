Трехлетнего мальчика госпитализировали после ДТП на автодороге из Петербурга в Сортавалу

Трехлетний мальчик пострадал в ДТП на автодороге из Петербурга в Сортавалу. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.



Накануне в 20:05 на 18 километре трассы 50-летняя женщина на «Мерседесе» не справилась с управлением и наехала на силовое ограждение. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



По факту происшествия ведется проверка.

