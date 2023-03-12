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    Трехлетнего мальчика госпитализировали после ДТП на автодороге из Петербурга в Сортавалу

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    Трехлетний мальчик пострадал в ДТП на автодороге из Петербурга в Сортавалу. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

    Накануне в 20:05 на 18 километре трассы 50-летняя женщина на «Мерседесе» не справилась с управлением и наехала на силовое ограждение. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    По факту происшествия ведется проверка.

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