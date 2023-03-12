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    «Зенит» назвал состав на битву с аутсайдером из Подмосковья

    1980
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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на игру 19 тура чемпионата РПЛ против «Химок». Встреча пройдет в Петербурге 12 марта на «Газпром Арене», начало в 14:00.

    «Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Родригао, Роберт Ренан, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.

    Запасные игроки: Александр Васютин, Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Данила Козлов.

    Напомним, что после 18 туров «Зенит» занимает первое место с 45 очками, а «Химки» идут на предпоследней, 15 строчке с 13 очками.

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