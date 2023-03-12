В Петербурге водитель «Лексуса» с багажом судимостей доказывал свою правоту прохожему стрельбой

В Калининском районе Петербурга разногласия двух мужчин в трактовке ПДД привели к драке и стрельбе. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 марта.
О произошедшем на Гражданском проспекте, 92 полицейским накануне рассказала 58-летняя женщина из дома на соседней улице. По её словам, примерно в 18:50 водитель «Лексуса» и пострадавший сцепились из-за того, что первый двигался на машине по тротуару. Пешеход сделал замечание. Словесный конфликт вскоре перерос в махание кулаками. Водитель решил поставить точку в споре с помощью предмета, который сильно напоминал огнестрельное оружие.
Спустя почти полчаса автомобиль остановили правоохранители. За рулём находился 26-летний молодой человек. В его кармане обнаружили аэрозольный пистолет «Пионер».
Потерпевший — 49-летний безработный местный житель. Встреча с агрессором оставила его с травмой глаза. Бригада скорой помощи направила его в глазной диагностический центр.
Водителя «Лексуса» доставили в отдел полиции. В его отношении составлен протокол по первой части 20.1 статьи КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее у мужчины уже были серьёзные проблемы с законом. В 2012 году его судили по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и грабеже. В 2015-м — за производство и сбыт наркотиков, а позже — за кражу.