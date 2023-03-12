В Петербурге водитель «Лексуса» с багажом судимостей доказывал свою правоту прохожему стрельбой

В Калининском районе Петербурга разногласия двух мужчин в трактовке ПДД привели к драке и стрельбе. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 марта.



О произошедшем на Гражданском проспекте, 92 полицейским накануне рассказала 58-летняя женщина из дома на соседней улице. По её словам, примерно в 18:50 водитель «Лексуса» и пострадавший сцепились из-за того, что первый двигался на машине по тротуару. Пешеход сделал замечание. Словесный конфликт вскоре перерос в махание кулаками. Водитель решил поставить точку в споре с помощью предмета, который сильно напоминал огнестрельное оружие.

