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    В Петербурге водитель «Лексуса» с багажом судимостей доказывал свою правоту прохожему стрельбой

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    В Калининском районе Петербурга разногласия двух мужчин в трактовке ПДД привели к драке и стрельбе. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 марта.

    О произошедшем на Гражданском проспекте, 92 полицейским накануне рассказала 58-летняя женщина из дома на соседней улице. По её словам, примерно в 18:50 водитель «Лексуса» и пострадавший сцепились из-за того, что первый двигался на машине по тротуару. Пешеход сделал замечание. Словесный конфликт вскоре перерос в махание кулаками. Водитель решил поставить точку в споре с помощью предмета, который сильно напоминал огнестрельное оружие.

    Спустя почти полчаса автомобиль остановили правоохранители. За рулём находился 26-летний молодой человек. В его кармане обнаружили аэрозольный пистолет «Пионер».

    Потерпевший — 49-летний безработный местный житель. Встреча с агрессором оставила его с травмой глаза. Бригада скорой помощи направила его в глазной диагностический центр.

    Водителя «Лексуса» доставили в отдел полиции. В его отношении составлен протокол по первой части 20.1 статьи КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее у мужчины уже были серьёзные проблемы с законом. В 2012 году его судили по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и грабеже. В 2015-м — за производство и сбыт наркотиков, а позже — за кражу.

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