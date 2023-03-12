Петербурженка нашла тело сожителя в окровавленной ванной. Он называл себя целителем и шаманом

В квартире в Невском районе Петербурга обнаружили тело 44-летнего мужчины. До дня рождения ему оставалось несколько дней. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 марта.



45-летняя сожительница пояснила, что накануне приблизительно в 22:00 пришла домой, на Октябрьскую набережную, 86. Входная дверь не была заперта на внутренний замок. В ванной горел свет, и женщина не стала беспокоить мужчину, с которым проживала. Затем она подозвала собаку и спустилась с ней на улицу, где около часа выгуливала питомца.



Когда горожанка вернулась в квартиру, то всё же заглянула в ванную — там лежало бездыханное тело с несколькими резаными ранами. Женщина обратилась в полицию. Впоследствии ее опросили в отделе и отпустили под обязательство о явке.

