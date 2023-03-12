Петербурженка нашла тело сожителя в окровавленной ванной. Он называл себя целителем и шаманом

В квартире в Невском районе Петербурга обнаружили тело
Когда горожанка вернулась в квартиру, то всё же заглянула в ванную — там лежало бездыханное тело с несколькими резаными ранами. Женщина обратилась в полицию. Впоследствии ее опросили в отделе и отпустили под обязательство о явке.
Правоохранители не нашли на месте происшествия предметов, которые могли бы оставить подобные увечья. Оттуда забрали полотенце и мобильный телефон с зарядным устройством.
Труп направили в морг для установления причины смерти. Известно, что женщина была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, у нее есть свой магазин рукоделия.
Погибший был безработным. В социальных сетях мужчина называл себя целителем, шаманом, психологом и коучем, а раньше он работал стоматологом. С помощью регрессивной терапии он предлагал клиентам избавиться от боли утраты близких, а также домашних животных, переживаний из-за разрыва отношений и потери любимого дела. В числе его интересов, судя по подпискам на группы во «ВКонтакте», — йога, астрология, духовность и медитация.
Сожительница погибшего, как можно сделать вывод по странице в соцсети, проводит мастер-классы по пошиву игрушечных медведей. Помимо этого, женщина занимается созданием нижнего белья и украшений.