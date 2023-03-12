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    Видимо, не видели: угадайте оскароносное кино по кадру (сложный тест)

    Готовимся узнать название нового лучшего фильма и вспоминаем победителей прошлых лет

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    Вы тоже заметили, что на этой картинке кто-то лишний?
    Вы тоже заметили, что на этой картинке кто-то лишний?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Есть у Американской киноакадемии такая традиция — раз в год статуэтки «Оскар» раздавать. А заодно называть лучшие фильмы, лучших актеров, лучших актрис и далее по списку. Премии, между прочим, скоро стукнет сто лет. И мы решили вспомнить, какие картины киноакадемики признавали лучшими за это время. Не все, конечно. Выбрали одиннадцать фильмов, которые становились лучшими в разные годы. Сможете узнать их по одному-единственному кадру?

    Кстати, имена новых обладателей «Оскара» станут известны в ночь на понедельник (и мы обязательно вам о них расскажем), а пока вспомните тех, кому премия уже досталась.

    Где вы могли видеть эту парочку?

    Где вы могли видеть эту парочку?

    А откуда этот дуэт?

    А откуда этот дуэт?

    Джека Николсона на этом кадре вы без труда определите. Но в каком это он фильме?

    Джека Николсона на этом кадре вы без труда определите. Но в каком это он фильме?

    Знакомая сцена, не правда ли?

    Знакомая сцена, не правда ли?

    А откуда этот кадр?

    А откуда этот кадр?

    Узнать, что это за фильм, поможет элементарная внимательность

    Узнать, что это за фильм, поможет элементарная внимательность

    Откуда эта парочка на фоне палатки?

    Откуда эта парочка на фоне палатки?

    А эта сцена вам знакома?

    А эта сцена вам знакома?

    В каком фильме могли сниматься вместе Клинт Иствуд и Морган Фриман?

    В каком фильме могли сниматься вместе Клинт Иствуд и Морган Фриман?

    Окунемся в глубокую историю «Оскара»

    Окунемся в глубокую историю «Оскара»

    И еще один фильм из первых премий Американской киноакадемии

    И еще один фильм из первых премий Американской киноакадемии
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    Видимо, не видели: угадайте оскароносное кино по кадру (сложный тест)

    Похоже, «Оскар» прошел мимо вас

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    Видимо, не видели: угадайте оскароносное кино по кадру (сложный тест)

    Лучшие фильмы «Оскара» вы смотрели очень избирательно

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    Видимо, не видели: угадайте оскароносное кино по кадру (сложный тест)

    Вы осилили большинство фильмов из программы «Оскара»

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Видимо, не видели: угадайте оскароносное кино по кадру (сложный тест)

    Кажется, посмотреть все фильмы «Оскара» вы считаете своим долгом!

    Поделитесь результатом

    Вы тоже заметили, что на этой картинке кто-то лишний?
    Вы тоже заметили, что на этой картинке кто-то лишний?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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