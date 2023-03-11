Глава отделения УВД в Москве попал в больницу после попытки суицида

Начальника миграционного отделения УВД по Центральному округу Москвы Александр Чопик попал в реанимацию после попытки суицида, сообщает 11 марта ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел вечером 10 марта. По предварительным данным, майор полиции в это время находится в состоянии алкогольного опьянения. По информации телеграм-канала Baza, позже у мужчины обнаружили травматический пистолет. Скорую вызвала его жена.

В пресс-службе столичного главка агентству сообщили, что проводят проверку по факту случившегося, обстоятельства происшествия устанавливаются. Там добавили, что сотрудник полиции получил травмы в нерабочее время.