СКА обыграл минское «Динамо» и вышел во второй раунд плей-офф

Победой хоккейного клуба СКА завершился шестой матч первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила 11 марта в Минске.



Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Голы за СКА забили Василий Глотов (3 минута), Михаил Воробьев (9), Андрей Педан (33) и Марат Хайруллин (60 — в пустые ворота). У минского «Динамо» отличились Владимир Алистров (2 — в меньшинстве) и Сергей Сапего (32 — в меньшинстве).

Таким образом, счет в серии стал 4–2 в пользу СКА. Петербуржцы выиграли серию и вышли во второй раунд плей-офф, соперник по которому станет известен позднее.