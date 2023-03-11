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    СКА обыграл минское «Динамо» и вышел во второй раунд плей-офф

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился шестой матч первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо». Встреча проходила 11 марта в Минске.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Голы за СКА забили Василий Глотов (3 минута), Михаил Воробьев (9), Андрей Педан (33) и Марат Хайруллин (60 — в пустые ворота). У минского «Динамо» отличились Владимир Алистров (2 — в меньшинстве) и Сергей Сапего (32 — в меньшинстве).

    Таким образом, счет в серии стал 4–2 в пользу СКА. Петербуржцы выиграли серию и вышли во второй раунд плей-офф, соперник по которому станет известен позднее.

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