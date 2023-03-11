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    Заперлась в квартире и игнорировала звонки. Полицейский спас от самоубийства девушку, которая поругалась с парнем

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    Сотрудник полиции в Пермском крае спас от самоубийства девушку, которая хотела лишить себя жизни после ссоры с парнем. Историю со счастливым концом 11 мая рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

    Местный житель позвонил в дежурную часть и сообщил, что поругался со своей девушкой. Она закрылась у себя дома и не отвечает на звонки. Мужчина заподозрил неладное и обратился за помощью в правоохранительные органы.

    Полицейские прибыли по вызову вместе с сотрудниками МЧС. На звонки в дверь и по мобильному телефону девушка не отвечала. Тогда было решено вскрыть входную дверь.

    Внутри оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант полиции Александр Дьяков обнаружил, что дверь, ведущая из коридора в комнату, заперта изнутри. «Поняв, что сейчас важна каждая секунда, он разбил рукой стекло на двери, открыл ее и бросился к девушке, которая находилась уже на грани жизни», — описывает картину пресс-служба.

    Медики оказали пострадавшей помощь на месте, после чего доставили ее в больницу.

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