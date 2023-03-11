Заперлась в квартире и игнорировала звонки. Полицейский спас от самоубийства девушку, которая поругалась с парнем

Сотрудник полиции в Пермском крае спас от самоубийства девушку, которая хотела лишить себя жизни после ссоры с парнем. Историю со счастливым концом 11 мая рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.



Местный житель позвонил в дежурную часть и сообщил, что поругался со своей девушкой. Она закрылась у себя дома и не отвечает на звонки. Мужчина заподозрил неладное и обратился за помощью в правоохранительные органы.

Полицейские прибыли по вызову вместе с сотрудниками МЧС. На звонки в дверь и по мобильному телефону девушка не отвечала. Тогда было решено вскрыть входную дверь.