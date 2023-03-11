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    В Приморье служебные собаки нашли сбежавшего из колонии убийцу

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    Правоохранители спустя почти трое суток задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Приморье. Об этом 11 марта сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ ФСИН.

    Находившийся на участке колонии-поселения при ИК-20 в Артеме мужчина сбежал с территории. Прокуратура сообщила, что возбуждено дело по факту побега. По данным ведомства, мужчина отбывал наказание за совершение разбойного нападения, покушение на убийство и убийство. В прошлом он был неоднократно судим.

    По данным полиции, правоохранители искали беглеца почти трое суток. Вечером 11 марта полицейские отрабатывали лесной массив в Шкотовском районе. Служебно-разыскные собаки по кличке Берта и Ямайка под руководством специалистов кинологической службы Натальи Соловьевой и Юлии Сорогиной в поле нашли личные вещи осужденного и вывели сотрудников полиции к месту его отхода.

    Беглец был найден и задержан в поселке Шкотово, куда он пришел, чтобы купить продукты.

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