Всемирный фонд природы* — иноагент, против России введены новые санкции: новости СВО за 11 марта

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 марта.
Новые иноагенты
Минюст РФ внес в реестр иноагентов Всемирный фонд природы*, фонд «Свободная Бурятия»*, политика Геннадия Гудкова*, экономиста Сергея Гуриева*, феминистку Веранику Водвуд* (также известную как Никсель-Пиксель), журналиста Даниила Губарева* и бывшего главу «Яндекс.Новостей» Льва Гершензона*. В списках причин указано распространение материалов, созданных другими иноагентами, негативные высказывания о спецоперации и о действиях российских властей.
Всемирный фонд природы* в ответ заявил, что намерен добиться в суде пересмотра своего статуса. В фонде* подчеркнули, что он работает в России с 1994 года, а его совет состоит из граждан РФ.
Тем временем Александра Зыкова, экс-координатора штаба Алексея Навального** в Костроме, заочно арестовали. Его судят по делу о фейках о ВС РФ. Как следует из открытых данных, сам Зыков сейчас находится за пределами России.
Внешняя политика
Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в Вашингтоне. Тезисы их совместного заявления:
- США и Евросоюз предпринимают новые действия, чтобы пресекать обход санкций против России;
- намерены и дальше интегрировать Украину в европейские энергетические рынки;
- будут еще больше диверсифицировать источники энергоносителей для Европы.
Власти Канады запретили импорт стали и алюминия (а также изделий из него) российского происхождения.
Владимир Зеленский ввел санкции против 287 юридических лиц, включая ряд российских букмекерских контор. Также под ограничения попали 120 человек, в их числе — бизнесмены.
Правительство Великобритании направило письмо спонсорам Олимпийских игр. В их числе — Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa. В письме компании просят оказать давление на МОК, чтобы тот не допустил к Играм 2024 года российских и белорусских спортсменов даже в нейтральном статусе. Об этом пишет газета The Guardian.
* Признаны в России иностранными агентами.
** Организация «Штабы Навального» признана в РФ экстремистской.