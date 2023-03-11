Всемирный фонд природы* — иноагент, против России введены новые санкции: новости СВО за 11 марта

Спецоперация началась больше года назад

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 марта.

Минюст РФ внес в реестр иноагентов Всемирный фонд природы*, фонд «Свободная Бурятия»*, политика Геннадия Гудкова*, экономиста Сергея Гуриева*, феминистку Веранику Водвуд* (также известную как Никсель-Пиксель), журналиста Даниила Губарева* и бывшего главу «Яндекс.Новостей» Льва Гершензона*. В списках причин указано распространение материалов, созданных другими иноагентами, негативные высказывания о спецоперации и о действиях российских властей.

Всемирный фонд природы* в ответ заявил, что намерен добиться в суде пересмотра своего статуса. В фонде* подчеркнули, что он работает в России с 1994 года, а его совет состоит из граждан РФ.

Тем временем Александра Зыкова, экс-координатора штаба Алексея Навального** в Костроме, заочно арестовали. Его судят по делу о фейках о ВС РФ. Как следует из открытых данных, сам Зыков сейчас находится за пределами России.

Внешняя политика

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в Вашингтоне. Тезисы их совместного заявления: