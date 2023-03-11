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    Спецоперация на Украине

    Всемирный фонд природы* — иноагент, против России введены новые санкции: новости СВО за 11 марта

    Главные события за последние сутки

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    Спецоперация началась больше года назад
    Спецоперация началась больше года назадФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 марта.

    Новые иноагенты

    Минюст РФ внес в реестр иноагентов Всемирный фонд природы*, фонд «Свободная Бурятия»*, политика Геннадия Гудкова*, экономиста Сергея Гуриева*, феминистку Веранику Водвуд* (также известную как Никсель-Пиксель), журналиста Даниила Губарева* и бывшего главу «Яндекс.Новостей» Льва Гершензона*. В списках причин указано распространение материалов, созданных другими иноагентами, негативные высказывания о спецоперации и о действиях российских властей.

    Всемирный фонд природы* в ответ заявил, что намерен добиться в суде пересмотра своего статуса. В фонде* подчеркнули, что он работает в России с 1994 года, а его совет состоит из граждан РФ.

    Тем временем Александра Зыкова, экс-координатора штаба Алексея Навального** в Костроме, заочно арестовали. Его судят по делу о фейках о ВС РФ. Как следует из открытых данных, сам Зыков сейчас находится за пределами России.

    Внешняя политика

    Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в Вашингтоне. Тезисы их совместного заявления:

    • США и Евросоюз предпринимают новые действия, чтобы пресекать обход санкций против России;
    • намерены и дальше интегрировать Украину в европейские энергетические рынки;
    • будут еще больше диверсифицировать источники энергоносителей для Европы.

    Власти Канады запретили импорт стали и алюминия (а также изделий из него) российского происхождения.

    Владимир Зеленский ввел санкции против 287 юридических лиц, включая ряд российских букмекерских контор. Также под ограничения попали 120 человек, в их числе — бизнесмены.

    Правительство Великобритании направило письмо спонсорам Олимпийских игр. В их числе — Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa. В письме компании просят оказать давление на МОК, чтобы тот не допустил к Играм 2024 года российских и белорусских спортсменов даже в нейтральном статусе. Об этом пишет газета The Guardian.

    * Признаны в России иностранными агентами.

    ** Организация «Штабы Навального» признана в РФ экстремистской.

    Спецоперация началась больше года назад
    Спецоперация началась больше года назадФото: Роман Данилкин / 63.RU

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