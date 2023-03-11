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    Армения предложила Индии новый торговый маршрут, чтобы страна могла доставлять товары в Россию быстрее

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    Армения предложила Индии предоставить новый торговый коридор через Черное море, чтобы страна могла быстрее поставлять свои товары в Россию и в Европу. Как сообщает газета The Economic Times, предложение было сделано во время визита в Индию армянской делегации из высокопоставленных чиновников и экспертов, включая министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

    Издание отмечает, что новый торговый коридор должен соединить Мумбай с Европой, пройти через Иран и Армению в обход Азербайджана, с которым у Индии прохладные отношения на фоне тесных связей с Турцией и Пакистаном. Он также даст стране дополнительный маршрут в обход Суэцкого канала, чтобы избежать конфронтации между Россией и Западом.

    Как сообщает РИА Новости, по итогам десяти месяцев 2022–2023 финансового года товарооборот между Россией и Индией достиг рекордных 39,8 миллиарда долларов. Причем экспорт из России в Индию значительно превышает импорт — 37,3 млрд долларов против 2,5.

    Агентство выяснило, что это позволило России войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии впервые с конца 1990-х годов, когда страна только начала вести такие наблюдения.

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