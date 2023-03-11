Армения предложила Индии новый торговый маршрут, чтобы страна могла доставлять товары в Россию быстрее

Армения предложила Индии предоставить новый торговый коридор через Черное море, чтобы страна могла быстрее поставлять свои товары в Россию и в Европу. Как сообщает газета The Economic Times, предложение было сделано во время визита в Индию армянской делегации из высокопоставленных чиновников и экспертов, включая министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.



Издание отмечает, что новый торговый коридор должен соединить Мумбай с Европой, пройти через Иран и Армению в обход Азербайджана, с которым у Индии прохладные отношения на фоне тесных связей с Турцией и Пакистаном. Он также даст стране дополнительный маршрут в обход Суэцкого канала, чтобы избежать конфронтации между Россией и Западом.