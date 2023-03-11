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    Главу райцентра в Забайкалье подозревают в пьяном вождении и нападении на полицейских с топором

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    В Забайкальском крае возбудили уголовное дело против главы города Сретенск, которого подозревают в нападении на полицейских. По предварительным данным, он пытался ударить их топором.

    Автомобиль, которым управлял фигурант, остановили в Сретенске прошлым вечером, сообщает 11 марта пресс-служба управления Следственного комитета по региону. По предварительным данным, мэр был пьян и напал на сотрудников, но им удалось отнять у него топор.

    Возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия против представителя власти. По данным «Чита.Ру», до задержания мэр Евгений Киргизов устроил пьяное ДТП и сбежал с места аварии, а также показывал где-то травматический или пневматический пистолет.

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