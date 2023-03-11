Шестнадцатилетнюю девушку зарезали в квартире в Подольске

Девушка-подросток получила смертельные ножевые ранения у себя в квартире в Подольске. По подозрению в убийстве задержан ее знакомый. Подробности сообщает 11 марта прокуратура Московской области.

По предварительной информации, друзья 16-летней девушки нашли ее с ножевым ранением в шею и истекающей кровью в квартире. Дверь была заперта, внутрь они попали через открытую дверь балкона и вызвали экстренные службы. Несмотря на оказанную помощь, девушка скончалась в машине скорой.

Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали в Москве. Известно, что ему 18 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.