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    Шестнадцатилетнюю девушку зарезали в квартире в Подольске

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    Девушка-подросток получила смертельные ножевые ранения у себя в квартире в Подольске. По подозрению в убийстве задержан ее знакомый. Подробности сообщает 11 марта прокуратура Московской области.

    По предварительной информации, друзья 16-летней девушки нашли ее с ножевым ранением в шею и истекающей кровью в квартире. Дверь была заперта, внутрь они попали через открытую дверь балкона и вызвали экстренные службы. Несмотря на оказанную помощь, девушка скончалась в машине скорой.

    Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали в Москве. Известно, что ему 18 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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