Четырех человек спасли из загоревшейся девятиэтажки около «Останкино»

Четырех человек спасли из загоревшейся девятиэтажки возле телецентра «Останкино» в Москве. Об этом днем 11 марта сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Возгорание произошло на первом этаже бизнес-центра «Мосавто» на улице Академика Королева, 13. Пожарные эвакуировали людей из здания и спасли четырех человек с остальных этажей. Сведений о пострадавших не поступало.
MSK1.RU
Горело пространство на площади 50 кв. м. Пожар локализовали и потушили. С момента регистрации сообщения о возгорании до его полной ликвидации прошло около часа.