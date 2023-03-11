    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, сильный снег

    Ощущается как -8

    2 м/с, вос

    745мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.94eur80.4

    Четырех человек спасли из загоревшейся девятиэтажки около «Останкино»

    1364
    обсудить

    Четырех человек спасли из загоревшейся девятиэтажки возле телецентра «Останкино» в Москве. Об этом днем 11 марта сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

    Возгорание произошло на первом этаже бизнес-центра «Мосавто» на улице Академика Королева, 13. Пожарные эвакуировали людей из здания и спасли четырех человек с остальных этажей. Сведений о пострадавших не поступало.

    MSK1.RU

    Горело пространство на площади 50 кв. м. Пожар локализовали и потушили. С момента регистрации сообщения о возгорании до его полной ликвидации прошло около часа.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close