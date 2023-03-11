Четырех человек спасли из загоревшейся девятиэтажки около «Останкино»

Четырех человек спасли из загоревшейся девятиэтажки возле телецентра «Останкино» в Москве. Об этом днем 11 марта сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.



Возгорание произошло на первом этаже бизнес-центра «Мосавто» на улице Академика Королева, 13. Пожарные эвакуировали людей из здания и спасли четырех человек с остальных этажей. Сведений о пострадавших не поступало.