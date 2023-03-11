В деле петербургского «инвестфонда» появился еще десяток обманутых. Они потеряли более 3 миллионов рублей

В Петербурге продолжают расследовать дело о недобросовестном «инвестфонде», который базировался в офисе на Торжковской улице. Стали известны имена десяти человек, которые пострадали от «сотрудничества» с 2016-го по 2022 год.



Общая сумма, которую потеряли эти граждане, превысила 3,1 миллиона рублей, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Миллион внес петербуржец, которому сейчас 74 года. Остальные принесли мошенникам суммы от 50 до 605 тысяч рублей, сейчас этим людям от 67 до 88 лет.

Дело о мошенничестве в крупном размере было возбуждено еще в марте 2020 года.