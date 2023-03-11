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    В деревенском доме у петербуржца нашли 7 килограммов наркотиков

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    В дом петербуржца в Волосовском районе Ленобласти нагрянула полиция. Там обнаружился целый склад запрещенных веществ — всего более 7 килограммов наркотиков.

    Гражданина задержали два дня назад в деревне Малое Тешково, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Следствие считает, что он причастен к распространению наркотиков и психотропов в Петербурге и Ленобласти — как путем тайников, так и «контактным» способом.

    Возбуждено дело по «наркотической» статье. Полиция выясняет, где мужчина взял наркотики, и ищет его возможных помощников. Задержанному 48 лет, почти 30 лет назад его судили за нарушение авторских прав, а еще через несколько лет — за грабеж.

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