В деревенском доме у петербуржца нашли 7 килограммов наркотиков

В дом петербуржца в Волосовском районе Ленобласти нагрянула полиция. Там обнаружился целый склад запрещенных веществ — всего более 7 килограммов наркотиков.



Гражданина задержали два дня назад в деревне Малое Тешково, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Следствие считает, что он причастен к распространению наркотиков и психотропов в Петербурге и Ленобласти — как путем тайников, так и «контактным» способом.

Возбуждено дело по «наркотической» статье. Полиция выясняет, где мужчина взял наркотики, и ищет его возможных помощников. Задержанному 48 лет, почти 30 лет назад его судили за нарушение авторских прав, а еще через несколько лет — за грабеж.