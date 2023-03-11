    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, вос

    752мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.94eur80.4

    Госдума заказала исследование межнационального согласия в России на фоне конфликта на Украине и санкций

    411
    2 комментария

    Государственная дума РФ заказала исследование о межнациональном согласии в России на фоне боевых действий на Украине и последствий санкций. Соответствующий тендер на этой неделе появился на сайте госзакупок.

    Из технического задания следует, что исследование понадобилось депутатам в связи с обновлением и внесением поправок в Стратегию государственной национальной политики РФ с учетом новых вызовов межнациональному согласию страны, «возникших в связи с проведением Россией специальной военной операции, а также преодолением социально-экономических последствий санкционного давления».

    Начальная цена исследования составляет чуть более 5 млн рублей. Заявки на участие в конце принимаются до 23 марта. Исполнителю предстоит подготовить все материалы для парламентариев до 14 августа.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате Госдумы, исследования для нужд комитетов и фракций нижней палаты парламента закупаются ежегодно. Их результаты потом применяются в законотворчестве.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close