Госдума заказала исследование межнационального согласия в России на фоне конфликта на Украине и санкций

Государственная дума РФ заказала исследование о межнациональном согласии в России на фоне боевых действий на Украине и последствий санкций. Соответствующий тендер на этой неделе появился на сайте госзакупок.
Из технического задания следует, что исследование понадобилось депутатам в связи с обновлением и внесением поправок в Стратегию государственной национальной политики РФ с учетом новых вызовов межнациональному согласию страны, «возникших в связи с проведением Россией специальной военной операции, а также преодолением социально-экономических последствий санкционного давления».
Начальная цена исследования составляет чуть более 5 млн рублей. Заявки на участие в конце принимаются до 23 марта. Исполнителю предстоит подготовить все материалы для парламентариев до 14 августа.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате Госдумы, исследования для нужд комитетов и фракций нижней палаты парламента закупаются ежегодно. Их результаты потом применяются в законотворчестве.