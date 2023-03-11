Госдума заказала исследование межнационального согласия в России на фоне конфликта на Украине и санкций

Государственная дума РФ заказала исследование о межнациональном согласии в России на фоне боевых действий на Украине и последствий санкций. Соответствующий тендер на этой неделе появился на сайте госзакупок.



Из технического задания следует, что исследование понадобилось депутатам в связи с обновлением и внесением поправок в Стратегию государственной национальной политики РФ с учетом новых вызовов межнациональному согласию страны, «возникших в связи с проведением Россией специальной военной операции, а также преодолением социально-экономических последствий санкционного давления».