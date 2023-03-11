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    В Петербурге хирурги спасли ребенка, который проглотил шесть магнитных шариков

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    Маленькому мальчику, проглотившему несколько несколько магнитных шариков, провели экстренную операцию в детской больнице имени Филатова в Петербурге. Ребенка удалось спасти.

    Двухлетнего пациента перевели из другой клиники, сообщает 11 марта комитет по здравоохранению. Изначально его госпитализировали с подозрением на пневмонию, но при проведении рентгенологического исследования в организме ребёнка были обнаружены опасные инородные тела.

    Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга
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    Выяснилось, что мальчик проглотил шесть магнитных шариков. Два остались в желудке, а четыре прошли в кишечный тракт. Из-за сильного магнитного притяжения шарики сцепились между собой, произошла перфорация желудка и поперечной ободочной кишки.

    Хирурги провели экстренную операцию. Пациент идет на поправку.

    Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

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