В Петербурге хирурги спасли ребенка, который проглотил шесть магнитных шариков

Маленькому мальчику, проглотившему несколько несколько магнитных шариков, провели экстренную операцию в детской больнице имени Филатова в Петербурге. Ребенка удалось спасти.
Двухлетнего пациента перевели из другой клиники, сообщает 11 марта комитет по здравоохранению. Изначально его госпитализировали с подозрением на пневмонию, но при проведении рентгенологического исследования в организме ребёнка были обнаружены опасные инородные тела.
Выяснилось, что мальчик проглотил шесть магнитных шариков. Два остались в желудке, а четыре прошли в кишечный тракт. Из-за сильного магнитного притяжения шарики сцепились между собой, произошла перфорация желудка и поперечной ободочной кишки.
Хирурги провели экстренную операцию. Пациент идет на поправку.