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    Пожилая петербурженка несколько месяцев «спасала» деньги и потеряла почти пять миллионов рублей

    1980
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    С декабря петербургская пенсионерка держала связь с бдительным «сотрудником Центробанка», чтобы уберечь накопления. Переведя на указанные счета 4,6 миллиона рублей, она поняла, что общалась с мошенником.

    В полицию 66-летняя горожанка, живущая в доме на проспекте Энгельса, обратилась накануне, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Она рассказала, что несколько месяцев через разные банкоматы переводила деньги, поверив, что с ее счетом происходят подозрительные действия.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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