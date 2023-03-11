Любители бесплатного лечения обобрали три аптеки в Парголово за день, но попались полиции

В Петербурге задержали парочку, которая, предположительно, прикарманила лекарства с витрин трех аптек в Парголово. Товара они набрали на 34 тысячи рублей.
Видео из аптеки 11 марта публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. На кадрах видны трое нарушителей, которые вовсе не скрываются: хватают лекарства с витрин и убегают. Задержали пока только двоих: вечером четверга на улице Хошимина попался 17-летний подросток, а на следующий день на улице Сантьяго-де-Куба — 24-летняя подозреваемая.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
По всем эпизодам были возбуждены дела о грабеже. По данным «Фонтанки», девушку уже судили за кражу и разбой.
Визиты во все три аптеки состоялись 4 марта: злоумышленники обошли их за пару часов, с 11:00 до 13:00. Из двух налетчики вынесли товары на сумму 24 тысячи рублей, из одной — на 10.