Любители бесплатного лечения обобрали три аптеки в Парголово за день, но попались полиции

В Петербурге задержали парочку, которая, предположительно, прикарманила лекарства с витрин трех аптек в Парголово. Товара они набрали на 34 тысячи рублей.



Видео из аптеки 11 марта публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. На кадрах видны трое нарушителей, которые вовсе не скрываются: хватают лекарства с витрин и убегают. Задержали пока только двоих: вечером четверга на улице Хошимина попался 17-летний подросток, а на следующий день на улице Сантьяго-де-Куба — 24-летняя подозреваемая.