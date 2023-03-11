Праздничная ночевка пошла не по плану. Школьница рассказала, что «отчим» подруги домогался их обеих

На мартовских праздниках петербургская школьница осталась ночевать у подруги. Завершилось это все, по ее словам, приставаниями «отчима», который проявил взрослый интерес и к гостье, и к дочери возлюбленной.



Тревогу забила завуч коррекционной школы, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Прошлым вечером женщина позвонила в полицию и рассказала, что в ходе доверительной беседы ученица поделилась страшным. Ночь на 8 марта, по словам 11-летней девочки, она провела дома у подруги на год старше, и обе они пережили домогательства со стороны 38-летнего сожителя матери последней.