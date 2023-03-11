Праздничная ночевка пошла не по плану. Школьница рассказала, что «отчим» подруги домогался их обеих

На мартовских праздниках петербургская школьница осталась ночевать у подруги. Завершилось это все, по ее словам, приставаниями «отчима», который проявил взрослый интерес и к гостье, и к дочери возлюбленной.
Тревогу забила завуч коррекционной школы, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Прошлым вечером женщина позвонила в полицию и рассказала, что в ходе доверительной беседы ученица поделилась страшным. Ночь на 8 марта, по словам 11-летней девочки, она провела дома у подруги на год старше, и обе они пережили домогательства со стороны 38-летнего сожителя матери последней.
Девочки на учетах не состоят. Предполагаемого преступника задержали через три часа после звонка завуча. Он не раз попадался на «наркотических делах», был судим также за разбой, а в Россию прибыл «с частным визитом» и не стоит на миграционном учете. На странице «отчима» в соцсети есть снимок с мальчиком-подростком.
Пока мужчина получил протокол о мелком хулиганстве, но скоро может стать фигурантом уголовного дела.