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    Мертвого младенца обнаружили в доме у «Озерков». Мать рассказала, что неудачно его покормила

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    В квартиру дома по улице Есенина вызвали скорую, но скоро ехать туда пришлось уже полиции. В помещении находился труп двухмесячного ребенка.

    Звонок в полицию от медиков поступил накануне днем, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 марта. Признаков насильственной смерти на теле младенца не обнаружили. По словам 24-летней матери ребенка, тот подавился во время кормления смесью.

    Младенец родился в полной семье, но известно, что его мать состоит на учете в наркологическом диспансере. 30-летний отец ребенка официально не работает

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