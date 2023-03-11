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    В Перми недовольный клиент облил бензином своего юриста

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    Недовольный клиент компании по оценке недвижимости облил бензином сотрудницу организации и офис. Инцидент произошел в Перми.

    Мужчина обратился с просьбой провести оценку его квартиры в аварийном доме для получения компенсации за непроведенный капремонт. Суд его требования удовлетворил, пишет 11 марта 59.RU. После был подан второй иск о взыскании судебных расходов, но суд удовлетворил требования не в полном объеме: вместо 50 тысяч рублей взыскали только 16 тысяч.

    2 марта обозленный решением мужчина пришел в офис компании с канистрой бензина, облил своего юриста и мебель в кабинете. Сотрудники успели выскочить из помещения.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.

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