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    В Петербурге карманник-гастролер за разговором выудил у прохожего iPhone 14

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    Приезжего задержали в Петербурге по подозрению в краже дорогостоящего смартфона. iPhone мужчина выудил во время праздной болтовни.

    Как сообщает 11 марта пресс-служба петербургского глава, 39-летнего гражданина одной из южных стран задержали накануне ночью у дома 3 по улице Крыленко.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    По предварительной информации, ранним утром 8 марта у дома 29 по набережной канала Грибоедова подозреваемый подошел с разговорами к 25-летнему мужчине. Выясняя у прохожего хорошее место для отдыха, «дружески» похлопал собеседника по плечу и незаметно вытащил из кармана iPhone 14 Pro стоимостью 100 818 рублей.

    Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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