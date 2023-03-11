В Петербурге карманник-гастролер за разговором выудил у прохожего iPhone 14

Приезжего задержали в Петербурге по подозрению в краже дорогостоящего смартфона. iPhone мужчина выудил во время праздной болтовни.
Как сообщает 11 марта пресс-служба петербургского глава, 39-летнего гражданина одной из южных стран задержали накануне ночью у дома 3 по улице Крыленко.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
По предварительной информации, ранним утром 8 марта у дома 29 по набережной канала Грибоедова подозреваемый подошел с разговорами к 25-летнему мужчине. Выясняя у прохожего хорошее место для отдыха, «дружески» похлопал собеседника по плечу и незаметно вытащил из кармана iPhone 14 Pro стоимостью 100 818 рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.