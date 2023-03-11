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    В Удельном парке в «заброшке» нашли тело девочки. Подозревают суицид

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    Утром четверга юная петербурженка ушла в колледж, а домой потом не вернулась. На следующий день прохожий нашел ее тело в заброшенном доме в Удельном парке.

    Мужчина обратился в полицию накануне днем, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 марта. Прибывшие на место полицейские действительно обнаружили в доме тело 16-летней горожанки.

    С заявлением о розыске к тому моменту ее мать не обращалась. Известно, что родители школьницы развелись больше десяти лет назад и жили раздельно. По предварительной информации, девочка «неоднократно высказывала суицидальные мысли», а в декабре обращалась за помощью к психиатрам.

    Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

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