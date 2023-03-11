Петербурженка заявила, что ее дочь-школьницу изнасиловал родственник

Петербурженка заявила, что ее дочь-девятиклассницу якобы изнасиловали. Указала она на двоюродного дядю девочки, живущего в доме на Кондратьевском проспекте.



Горожанка обратилась в полицию прошлым утром, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Она уточнила, что дочь была в гостях у двоюродного дяди, который сначала предложил алкоголь, затем якобы с применением силы изнасиловал девочку, а потом вызвал ей такси.

Школьнице 16 лет, живет она отдельно от матери, на учетах не состоит. Ее родственника разыскивают. По факту проводится проверка.