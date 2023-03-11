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    Петербурженка заявила, что ее дочь-школьницу изнасиловал родственник

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    Петербурженка заявила, что ее дочь-девятиклассницу якобы изнасиловали. Указала она на двоюродного дядю девочки, живущего в доме на Кондратьевском проспекте.

    Горожанка обратилась в полицию прошлым утром, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Она уточнила, что дочь была в гостях у двоюродного дяди, который сначала предложил алкоголь, затем якобы с применением силы изнасиловал девочку, а потом вызвал ей такси.

    Школьнице 16 лет, живет она отдельно от матери, на учетах не состоит. Ее родственника разыскивают. По факту проводится проверка.

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