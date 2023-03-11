«Кибернож» может избавить Никиту от опухоли головного мозга, но лечение платное

У Никиты злокачественная опухоль головного мозга. Химиотерапия и лучевая терапия не помогли, а хирургически полностью удалить опухоль невозможно. Однако есть метод, с помощью которого мальчика можно избавить от новообразования и поставить на ноги, — это стереотаксическая лучевая терапия на аппарате «кибернож». Но такое лечение не входит в ОМС.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Никита Завгородний, 11 лет.



Злокачественная опухоль мозга — анапластическая эпендимома.

Спасёт лучевая терапия. Не хватает 155 562 рублей.

«Сын родился здоровым, рос и развивался нормально. В шесть лет после операции по удалению аденоидов у него нарушилась координация. Тогда врачи списали это на последствия наркоза.

Через пару месяцев у Никиты начались головокружение, рвота, появилась слабость, он похудел. Его госпитализировали, обследовали и диагностировали злокачественную опухоль мозга, особенно опасную и агрессивную.



В марте 2018 года Никите провели первую операцию, но удалить опухоль полностью не удалось. После операции сын перестал ходить и говорить, левая рука почти не двигалась, он всё время лежал и общался жестами.

Ему провели четыре блока химии, затем лучевую терапию. И к концу года Никита восстановился, но уже через год случился рецидив. И всё повторилось: операция, облучение, восстановление и долгожданная ремиссия.

К сожалению, опухоль так и не смогли удалить полностью, и в конце прошлого года у сына случился повторный рецидив. На этот раз в операции нам отказали — слишком большой риск, но есть возможность спасти Никиту, используя современную роботизированную радиохирургическую систему «кибернож». Но это лечение по ОМС не оплачивается, нам не собрать нужную сумму в короткий срок. А времени совсем нет. Прошу, помогите спасти моего мальчика!» Светлана Завгородняя, Томская область.



Павел Иванов, заведующий отделением радиотерапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):



«У Никиты злокачественная опухоль мозга — анапластическая эпендимома. Учитывая объём проведенных ранее операций и лучевой терапии, а также повторный рецидив опухоли и невозможность её удаления хирургическим путем, необходимо проведение стереотаксической лучевой терапии на аппарате «кибернож». Это метод терапии, альтернативный хирургическому лечению и способный с уникальной точностью доставлять высокие дозы излучения непосредственно к опухоли, существенно уменьшая риск лучевого поражения здоровых тканей».



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