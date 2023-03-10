Площадь морского льда в Антарктике в феврале рекордно уменьшилась

Официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис заявил, что площадь морского льда в Антарктике составила в конце февраля 1,83 миллиона квадратных километров. Это стало рекордно низкой величиной для конца зимы.



По данным организации, к концу февраля площадь морского льда составляла 1,83 миллиона квадратных километров, что на 93 тысячи квадратных километров меньше рекордного сезонного минимума, зафиксированного в феврале 2022 года, пишет 10 марта ТАСС.



В Арктике площадь морского льда в феврале была второй после наименьшей из зафиксированных в конце зимнего периода за всю историю наблюдений: на 1,12 миллиона квадратных километров меньше средних показателей с 1981 по 2010 год.