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    Площадь морского льда в Антарктике в феврале рекордно уменьшилась

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    Официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис заявил, что площадь морского льда в Антарктике составила в конце февраля 1,83 миллиона квадратных километров. Это стало рекордно низкой величиной для конца зимы.

    По данным организации, к концу февраля площадь морского льда составляла 1,83 миллиона квадратных километров, что на 93 тысячи квадратных километров меньше рекордного сезонного минимума, зафиксированного в феврале 2022 года, пишет 10 марта ТАСС.

    В Арктике площадь морского льда в феврале была второй после наименьшей из зафиксированных в конце зимнего периода за всю историю наблюдений: на 1,12 миллиона квадратных километров меньше средних показателей с 1981 по 2010 год.

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