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    Минобороны не планирует дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации

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    Министерство обороны не проводит и не планирует дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили на брифинге Национального центра управления обороной РФ 10 марта.

    Отмечается, что на горячую линию минобороны стали чаще обращаться граждане, обеспокоенные возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, пишет ТАСС.

    Всем звонившим разъяснили, что никаких дополнительных мероприятий не планируется.

    В Минобороны отметили, что за последнюю неделю на горячую линию поступило 54 звонка, а за все время ее работы было рассмотрено 12 867 обращений.

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