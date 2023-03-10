    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    755мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd75.94eur80.4

    «Северный поток», который взорвал Джеймс Бонд. О чем говорили на российском ТВ на этой неделе

    252
    3 комментария

    На этой неделе шоумэнов российского федерального телевидения волновала американская версия подрыва «Северного потока»: Запад заявил, что это сделала проукраинская группировка, не относящаяся ни к официальному Киеву, ни к Вашингтону. Завсегдатаи национального телевидения в неё не поверило. Горячо обсуждали и осуждали грузинские протесты закону об иноагентах.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру
    Fontanka.digital
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close