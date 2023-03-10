На этой неделе шоумэнов российского федерального телевидения волновала американская версия подрыва «Северного потока»: Запад заявил, что это сделала проукраинская группировка, не относящаяся ни к официальному Киеву, ни к Вашингтону. Завсегдатаи национального телевидения в неё не поверило. Горячо обсуждали и осуждали грузинские протесты закону об иноагентах.
«Северный поток», который взорвал Джеймс Бонд. О чем говорили на российском ТВ на этой неделе
На этой неделе шоумэнов российского федерального телевидения волновала американская версия подрыва «Северного потока»: Запад заявил, что это сделала проукраинская группировка, не относящаяся ни к официальному Киеву, ни к Вашингтону. Завсегдатаи национального телевидения в неё не поверило. Горячо обсуждали и осуждали грузинские протесты закону об иноагентах.
Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.