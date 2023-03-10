Забирала с кладбищ и везла на такси. Петербурженку задержали под Тюменью совсем не с сувенирами

В Тюменской области задержали 56-летнюю петербурженку, которая везла на такси из Москвы в Новосибирск четыре сумки с наркотиками. Об этом 10 марта сообщили в тюменском ГУ МВД.
«Рено Флюенс» остановили на трассе Тюмень — Омск. Водитель рассказал инспектору ГИБДД, что работает таксистом и выполняет заказ Москва — Новосибирск — Москва. Внимание стражей порядка привлекло поведение пассажирки: при виде полицейских она начала заметно нервничать. Правоохранители решили досмотреть машину — в салоне и багажнике лежали сумки, набитые свёртками с веществом белого цвета.
Женщину доставили в отделение полиции, где она призналась, что с января занимается распространением наркотиков. В Новосибирск она везла наркотики, которые ранее были спрятаны на трёх петербургских кладбищах. В дороге машина женщины сломалась, и ей пришлось воспользоваться такси. По её словам, за доставку партии она планировала получить 200 тысяч рублей.
Экспертиза показала, что в свёртках было 25 килограммов запрещенного. В отношении петербурженки возбудили уголовное дело. Принято решение заключить её под стражу.