В Финляндии стрептококк убил детсадовца. В зоне риска еще 40 малышей

Дошкольник скончался в центральной больнице в Ювяскюля в Финляндии. Его убила болезнь, вызванная стрептококком группы А, сообщила директор учреждения Юха Палонева.



Как пишут 10 марта финские СМИ, бессимптомные заражения стрептококками среди детей довольно распространены, но смертельные случаи — редкость. Всего риску инфицирования подверглись порядка 40 детей из одного и того же детского сада. Их анализы проверяют.



Ранее вспышки внутри учреждений бывали и в Петербурге. «Фонтанка» писала, что стафилококки, стрептококки в большинстве случаев устойчивы к воздействию антибиотиков и других препаратов.

