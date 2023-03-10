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    В Финляндии стрептококк убил детсадовца. В зоне риска еще 40 малышей

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    Дошкольник скончался в центральной больнице в Ювяскюля в Финляндии. Его убила болезнь, вызванная стрептококком группы А, сообщила директор учреждения Юха Палонева.

    Как пишут 10 марта финские СМИ, бессимптомные заражения стрептококками среди детей довольно распространены, но смертельные случаи — редкость. Всего риску инфицирования подверглись порядка 40 детей из одного и того же детского сада. Их анализы проверяют.

    Ранее вспышки внутри учреждений бывали и в Петербурге. «Фонтанка» писала, что стафилококки, стрептококки в большинстве случаев устойчивы к воздействию антибиотиков и других препаратов.

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