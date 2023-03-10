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    Иностранке придётся разобрать «квартиру», построенную в комнате коммуналки на Васильевском острове

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    Гражданке Китая Лю Юй придётся устранить незаконную перепланировку в комнате коммунальной квартиры дома № 25А по 6-й линии Васильевского острова. Такое решение принял Василеостровский районный суд, рассмотрев иск администрации района. Об этом 10 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

    В иске было указано, что в комнате появились перегородки, сантехническое оборудование, ванна, унитаз, умывальник и мойка. Администрация требовала от женщины привести комнату в прежнее состояние или предоставить проектную документацию перепланировки. Лю Юй требований не исполнила.

    Здание, в котором находится коммунальная квартира, относится к выявленным объектам культурного наследия — это дом Штрауха. Однако собственницу помещения этот факт не смутил — в КГИОП по вопросу планируемой перепланировки она не обращалась.

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