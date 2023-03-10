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    Российских пенсионеров наказали за мат в присутствии внука

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    В Рыбинске (Ярославская область) суд взыскал с пожилых супругов одну тысячу рублей в качестве компенсации за мат в присутствии 16-летнего внука. Отец ребёнка требовал взыскать с бабушки и дедушки по две тысячи рублей, однако суд посчитал, что грубость со стороны родственников была вызвана поведением подростка. Об этом 10 марта пишет «Коммерсантъ».

    По словам отца ребёнка, взрослые сначала не верили школьнику, когда тот жаловался на оскорбления со стороны бабушки и дедушки. Тогда подросток записал фрагменты разговоров на телефон и дал послушать отцу. Суд эти записи изучил и отметил, что высказывания не были направлены на унижение мальчика, но содержали нецензурную брань.

    Отец не согласился с суммой компенсации и обжаловал решение в Ярославском областном суде, однако постановление Рыбинского городского суда было оставлено без изменений. Отмечается, что Рыбинский суд, определяя размер компенсации, решил, что значительная сумма может испортить отношения в семье.

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