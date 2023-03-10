Роскомнадзор проведёт проверку после сообщения о возможной утечке данных пользователей «СберСпасибо»

Роскомнадзор проведёт проверку после сообщения о возможной утечке персональных данных пользователей бонусной программы «СберСпасибо». Об этом 10 марта пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Согласно закону о персональных данных, оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить Роскомнадзор. Однако по состоянию на 12:00 пятницы соответствующего уведомления об инциденте от компании не поступало, отметили в РКН.

Накануне в Telegram-канале «Утечки информации» появилась информация о том, что в открытом доступе оказались якобы телефоны, адреса электронной почты, номера банковских карт и даты рождения пользователей бонусной программы.