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    В Волгограде стиральная машинка убила пожилую пару. Их тела нашла дочь

    В Волгограде семейная пара скончалась после возгорания стиральной машинки

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    Поломка стиральной машины привела к смерти пожилых супругов в Волгограде. Трагедия произошла накануне в одном из домов на Рабоче-Крестьянской улице — тела 70-летних мужчины и женщины обнаружила в квартире их дочь. Об этом 10 марта сообщает портал V1.

    По данным СУСК РФ по Волгоградской области, дочь обратилась в скорую, но прибывшие врачи констатировали смерть, наступившую ещё до прибытия.

    Предварительно известно, что чета отравилась угарным газом, который образовался из-за короткого замыкания и последующего возгорания стиральной машины. По всей квартире зафиксировали следы копоти. По факту происшествия ведётся проверка.

    В областном ГУ МЧС отметили, что вызов о возгорании поступал, но работать пожарным не пришлось, так как огонь потух до прибытия расчётов.

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