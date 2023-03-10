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    Для пассажиров закрытой «Ладожской» добавили автобусов на четыре самых популярных маршрута

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    Комитет по транспорту на время закрытия станции метро «Ладожская» усилил четыре самых популярных автобусных маршрута, соединяющих Красногвардейский район Петербурга с Центральным, Василеостровским и Адмиралтейским. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ведомства.

    Три дополнительных автобуса вывели на маршрут №24, следующий от Хасанской улицы до метро «Василеостровская». Интервал между ними за счет этого сократился до 4–11 минут. На маршруте №24М, следующем от Хасанской до метро «Площадь Александра Невского», по будням автобусы теперь выполняют на 36 рейсов больше, что позволило сократить интервал движения до 12–16 минут. На маршруте №27М от Белорусской улицы до станции «Площадь Александра Невского» в будние дни стало на 32 рейса больше, а интервал между автобусами сократился до 8–14 минут. А на маршруте №27, следующем от Белорусской улицы до Театральной площади, с сегодняшнего дня работают 3 дополнительных автобуса. Интервал между ними теперь составляет 6–11 минут.

    Изначально параметры работы наземного транспорта на время ремонта «Ладожской» закладывались, исходя из прогноза перераспределения пассажиропотока, отмечают в ведомстве. Анализ прошедшей недели показал, что пассажиры перераспределились следующим образом: 45–50 — на «Новочеркасскую» (прогнозировали 45%), 15–20% — на «Площадь Александра Невского» 1 и 2 (ожидали 25%), 30–35% — на «Проспект Большевиков» и «Улицу Дыбенко» (ожидали 30%).

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