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    В российских отелях с системой «всё включено» отечественный алкоголь будет безлимитным

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    21 комментарий

    Российские отели с системой «всё включено» будут в неограниченном количестве угощать постояльцев отечественным алкоголем. Правило вступит в силу 30 июня. Это следует из документа, утвержденного Росстандартом. Новый стандарт привлек внимание СМИ 10 марта.

    Согласно стандарту, в меню должно быть не меньше одного вида пива, не менее трех видов вина, не менее двух видов крепкого алкоголя и коктейлей на его основе. Спиртное должно быть представлено в безлимитном количестве на шведском столе во время обеда и ужина, а также в точке дополнительного питания.

    Если отель работает по системе «ультра всё включено», то меню безлимитного крепкого алкоголя должно включать не менее пяти вариантов — здесь допускается присутствие импортных напитков. А пятизвездочные гостиницы с «ультра всё включено» будут обеспечивать безлимитное количество игристого во время завтрака.

    В стандарте отмечается, что ассортимент блюд и напитков шведского стола в течение недели не должен повторяться. Утром постояльцы смогут выбирать из меню, включающего сухие завтраки, мюсли, блюда из рыбы и мяса, салаты и молочные продукты. В обеденное меню стандарт предписывает включать холодные закуски, несколько видов супов, вторых блюд и кондитерских изделий. На ужин — холодные закуски, вторые блюда и десерты.

    Меню дополнительного питания должно включать холодные и горячие закуски и блюда, мороженое, сладости и фрукты.

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    Комментарии 21

    Гость10 Мар 2023 в 13:51
    Алкорай. Скрепненько.
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