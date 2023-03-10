В российских отелях с системой «всё включено» отечественный алкоголь будет безлимитным

Российские отели с системой «всё включено» будут в неограниченном количестве угощать постояльцев отечественным алкоголем. Правило вступит в силу 30 июня . Это следует из документа, утвержденного Росстандартом. Новый стандарт привлек внимание СМИ 10 марта .



Согласно стандарту, в меню должно быть не меньше одного вида пива, не менее трех видов вина, не менее двух видов крепкого алкоголя и коктейлей на его основе. Спиртное должно быть представлено в безлимитном количестве на шведском столе во время обеда и ужина, а также в точке дополнительного питания.