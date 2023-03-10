В российских отелях с системой «всё включено» отечественный алкоголь будет безлимитным

Российские отели с системой «всё включено» будут в неограниченном количестве угощать постояльцев отечественным алкоголем. Правило вступит в силу
Согласно стандарту, в меню должно быть не меньше одного вида пива, не менее трех видов вина, не менее двух видов крепкого алкоголя и коктейлей на его основе. Спиртное должно быть представлено в безлимитном количестве на шведском столе во время обеда и ужина, а также в точке дополнительного питания.
Если отель работает по системе «ультра всё включено», то меню безлимитного крепкого алкоголя должно включать не менее пяти вариантов — здесь допускается присутствие импортных напитков. А пятизвездочные гостиницы с «ультра всё включено» будут обеспечивать безлимитное количество игристого во время завтрака.
В стандарте отмечается, что ассортимент блюд и напитков шведского стола в течение недели не должен повторяться. Утром постояльцы смогут выбирать из меню, включающего сухие завтраки, мюсли, блюда из рыбы и мяса, салаты и молочные продукты. В обеденное меню стандарт предписывает включать холодные закуски, несколько видов супов, вторых блюд и кондитерских изделий. На ужин — холодные закуски, вторые блюда и десерты.
Меню дополнительного питания должно включать холодные и горячие закуски и блюда, мороженое, сладости и фрукты.