Страшная сказка о знакомстве в интернете. Петербургский суд вынес приговор по делу о смертельном свидании

Приморский районный суд огласил приговор в отношении Лидии Нефедовой, которая убила мужчину на первом свидании. Суд признал действия девушки превышением пределов необходимой обороны. Выйти из квартиры абьюзера она смогла только с помощью полиции. Подробности 10 марта рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Эта история произошла 3 сентября 2021 года в квартире на проспекте Королева. Из сухих протокольных материалов следует, что в ходе конфликта петербуржец нанес Нефедовой множество ударов в область головы и туловища. Она же, чтобы защитить себя, ответила 17 ножевыми ударами в грудь, живот, голову и руки потерпевшего. Спустя сутки мужчина умер в Елизаветинской больнице.



Нефедова на суде рассказала свою версию событий. Она пояснила, что 3 сентября познакомилась в интернете с потерпевшим. Он поставил ей лайк, завел беседу. Мужчина спрашивал о планах на вечер, предлагал заночевать у него. Вечером они снова списались, кавалер вызвал такси за девушкой, ей это польстило. Нефедова пояснила, что тепло отреагировала на проявление внимания и траты на нее, так как прошлый ее молодой человек сидел у девушки на шее. Лидия мечтала о семье и увидела в незнакомце из интернета потенциального супруга.



В квартире на Королева девушка и ее спутник пили вино, ужинали, после чего мужчина намекнул на секс. Лидия была не против. Они ушли в комнату, но у партнера не получилось даже начать. Девушка не придала этому особого значения и решила, что позже они попробуют еще раз, после чего ушла на кухню. Потерпевший фиаско пришел за ней и начал грубить. Лидия, поняв, что с ним что-то не так, порывалась уйти, но мужчина ударил ее кулаком в челюсть, после чего она упала. Тиран продолжал избивать лежащую жертву по лицу, пинал по ребрам и в живот, требовал не орать.



Лидия не могла подняться, но дотянулась до сумки и попыталась достать телефон. Агрессор схватил его и выбросил в окно. Тогда девушка распылила газовый баллон, дышать на кухне стало невозможно обоим. Нефедова пыталась убежать, но дверь была заперта. Незнакомец из интернета схватил Лидию за волосы в прихожей, после чего уронил на пол, отбросил к санузлу, где продолжил бить ногами. Изо рта у девушки пошла кровь, мужчина заставил избитую вытирать за собой, продолжая наносить удары. Нефедова поняла, что теряет сознание.



Вдруг она увидела нож на кухне и из страха умереть схватила его. После ее воспоминания фрагментарны. Помнит, как была у двери в туалет, как страшный мужчина пытался ударить ее ножом, как она закрылась в ванной и перегородила дверь стиральной машиной. В помещении она отыскала отвертку и стояла так, пока ее не вывели сотрудники полиции, предварительно надев на девушку футболку. Экстренные службы, судя по всему, вызвал сам мужчина. Его она, кстати, той ночью больше не видела.

