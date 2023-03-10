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    Страшная сказка о знакомстве в интернете. Петербургский суд вынес приговор по делу о смертельном свидании

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    Приморский районный суд огласил приговор в отношении Лидии Нефедовой, которая убила мужчину на первом свидании. Суд признал действия девушки превышением пределов необходимой обороны. Выйти из квартиры абьюзера она смогла только с помощью полиции. Подробности 10 марта рассказали в объединенной пресс-службе судов.

    Эта история произошла 3 сентября 2021 года в квартире на проспекте Королева. Из сухих протокольных материалов следует, что в ходе конфликта петербуржец нанес Нефедовой множество ударов в область головы и туловища. Она же, чтобы защитить себя, ответила 17 ножевыми ударами в грудь, живот, голову и руки потерпевшего. Спустя сутки мужчина умер в Елизаветинской больнице.

    Нефедова на суде рассказала свою версию событий. Она пояснила, что 3 сентября познакомилась в интернете с потерпевшим. Он поставил ей лайк, завел беседу. Мужчина спрашивал о планах на вечер, предлагал заночевать у него. Вечером они снова списались, кавалер вызвал такси за девушкой, ей это польстило. Нефедова пояснила, что тепло отреагировала на проявление внимания и траты на нее, так как прошлый ее молодой человек сидел у девушки на шее. Лидия мечтала о семье и увидела в незнакомце из интернета потенциального супруга.

    В квартире на Королева девушка и ее спутник пили вино, ужинали, после чего мужчина намекнул на секс. Лидия была не против. Они ушли в комнату, но у партнера не получилось даже начать. Девушка не придала этому особого значения и решила, что позже они попробуют еще раз, после чего ушла на кухню. Потерпевший фиаско пришел за ней и начал грубить. Лидия, поняв, что с ним что-то не так, порывалась уйти, но мужчина ударил ее кулаком в челюсть, после чего она упала. Тиран продолжал избивать лежащую жертву по лицу, пинал по ребрам и в живот, требовал не орать.

    Лидия не могла подняться, но дотянулась до сумки и попыталась достать телефон. Агрессор схватил его и выбросил в окно. Тогда девушка распылила газовый баллон, дышать на кухне стало невозможно обоим. Нефедова пыталась убежать, но дверь была заперта. Незнакомец из интернета схватил Лидию за волосы в прихожей, после чего уронил на пол, отбросил к санузлу, где продолжил бить ногами. Изо рта у девушки пошла кровь, мужчина заставил избитую вытирать за собой, продолжая наносить удары. Нефедова поняла, что теряет сознание.

    Вдруг она увидела нож на кухне и из страха умереть схватила его. После ее воспоминания фрагментарны. Помнит, как была у двери в туалет, как страшный мужчина пытался ударить ее ножом, как она закрылась в ванной и перегородила дверь стиральной машиной. В помещении она отыскала отвертку и стояла так, пока ее не вывели сотрудники полиции, предварительно надев на девушку футболку. Экстренные службы, судя по всему, вызвал сам мужчина. Его она, кстати, той ночью больше не видела.

    Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года с удержанием из заработной платы в доход государства 10 %.

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