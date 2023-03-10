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    «Сбер» тестирует оплату покупок по картам без PIN-кода на сумму более 1000 рублей

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    Сбербанк с начала 2023 года тестирует возможность увеличения лимита для покупок без PIN-кода. Теперь не вводить комбинацию цифр можно, если сумма операции превышает одну тысячу рублей. Это уже действует в некоторых терминалах эквайринга «Сбера», сообщает 10 марта РБК со ссылкой на представителя банка.

    При тестировании функционала POS-терминалы Сбербанка будут принимать как его бесконтактные карты, так и карты других банков. Как убедился корреспондент издания, в некоторых терминалах в Москве система уже работает. Она не требует код при оплате покупок на сумму свыше 2 тысяч рублей, но по-прежнему просит его при сумме свыше 3 тысяч рублей.

    Долю терминалов, где внедрена эта опция, и тестируемый лимит в банке не назвали.

    Банки могут устанавливать лимиты на суммы покупок без ввода PIN-кода в соответствии с правилами платежных систем. Система «Мир» в 2020 году увеличила этот лимит до 3 тысяч рублей. У Visa действовал такой же с 2019 года. В то же время Mastercard поднял свой лимит до 5 тысяч рублей. В марте 2022 года международные платежные системы ушли из России, но их карты продолжают действовать внутри страны через НСПК — оператора системы «Мир». Банки при этом могут использовать более низкие лимиты по своему усмотрению.

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