«Сбер» тестирует оплату покупок по картам без PIN-кода на сумму более 1000 рублей

Сбербанк с начала 2023 года тестирует возможность увеличения лимита для покупок без PIN-кода. Теперь не вводить комбинацию цифр можно, если сумма операции превышает одну тысячу рублей. Это уже действует в некоторых терминалах эквайринга «Сбера», сообщает 10 марта РБК со ссылкой на представителя банка.



При тестировании функционала POS-терминалы Сбербанка будут принимать как его бесконтактные карты, так и карты других банков. Как убедился корреспондент издания, в некоторых терминалах в Москве система уже работает. Она не требует код при оплате покупок на сумму свыше 2 тысяч рублей, но по-прежнему просит его при сумме свыше 3 тысяч рублей.

