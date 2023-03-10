На трассе М-10 полностью сгорел фургон со всем грузом

Мощный пожар тушили утром 10 марта на федеральной трассе М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) в Валдайском районе Новгородской области.
Как сообщает областное ГУ МЧС, вызов на 395-й километр автодороги поступил в 8:18. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и выяснили, что горит грузовой автофургон. На тушение пожара ушло почти два часа: его удалось ликвидировать только в 10:15.
«В результате пожара грузовой фургон и груз уничтожены полностью. Причины пожара устанавливают органы дознания», — отмечается в сообщении.