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    На трассе М-10 полностью сгорел фургон со всем грузом

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    Мощный пожар тушили утром 10 марта на федеральной трассе М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) в Валдайском районе Новгородской области.

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    Как сообщает областное ГУ МЧС, вызов на 395-й километр автодороги поступил в 8:18. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и выяснили, что горит грузовой автофургон. На тушение пожара ушло почти два часа: его удалось ликвидировать только в 10:15.

    «В результате пожара грузовой фургон и груз уничтожены полностью. Причины пожара устанавливают органы дознания», — отмечается в сообщении.

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